 جوارديولا: زيادة الوزن حرمت فيليبس من التواجد أمام ليفربول

المصدر: وكالات

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كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب خط الوسط كالفين فيليبس عاد إلى تدريبات الفريق "زائدا في الوزن"، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وكان جوارديولا غامضا في البداية لدى سؤاله عن سبب غياب فيليبس /27 عاما/ عن قائمة الفريق في المباراة أمام ليفربول أمس الأول الخميس ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال جوارديولا حينذاك إن اللاعب لم يكن لائقا ولم يكن في حالة تسمح له بالتدريب بعد العودة إلى الفريق.

ولدى الضغط على جوارديولا من أجل الكشف عن السبب، بعد المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3 / 2 ، قال المدرب إن فيليبس لم يتعرض لإصابة أخرى وإنما تعلق الأمر بوزنه.

وقال جوارديولا :"هو ليس مصابا. لقد وصل زائدا في الوزن. لا أعرف لماذا."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :"وصل في حالة لا تسمح له بالمشاركة في الحصص التدريبية واللعب."

تجدر الإشارة إلى أن 16 من لاعبي مانشستر سيتي كانوا ضمن المشاركين في كأس العالم، وهو أعلى عدد بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل كل لاعب على فترة راحة بعد انتهاء مشاركته في المونديال، وعاد فيليبس عقب هزيمة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي في دور الثمانية في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقال جوارديولا إنه لا يعتقد أن هناك مشكلة في نظام التدريبات بالمنتخب الإنجليزي، حيث قال لدى سؤاله بهذا الشأن :"لا، لا ، لا على الإطلاق."

وأضاف :"عندما يكون مستعدا سيشارك، لأننا بحاجة إليه، نحتاجه بشكل كبير."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يشعر بخيبة أمل إزاء هذا الوضع، قال جوارديولا :"هي مناقشة خاصة مع كالفين."

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