بعد حبسه 3 أشهر..إطلاق سراح شقيق بوجبا بشروط

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية إطلاق سراح ماتياس شقيق النجم الفرنسي بوجبا، وجرى وضع ماتياس (32 عامًا) في السجن منذ 17 سبتمبر الماضي، لاتهامه مع 4 آخرين بجريمة الابتزاز المسلح لشقيقه بول بوجبا.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية ، تم الإفراج عن ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا ، لكن شروط الإفراج عنه تعني أنه ممنوع من الاتصال بالنجم. يوفنتوس ووالدته.

وأضافت الصحيفة أنه لا يُسمح له أيضًا بمغادرة فرنسا أو استخدام أي شكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تقارير صحفية عن اعتقال ماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي بتهمة التآمر على الاختطاف..

واعتقلت الشرطة الفرنسية ماتياس شقيق بول بوجبا في سبتمبر لدوره في مؤامرة خطف كان لاعب خط وسط يوفنتوس الضحية المقصودة..

تم القبض على ماتياس بوجبا وأربعة آخرين فيما يتعلق بقضية بوجبا ، التي اندلعت لأول مرة في أواخر أغسطس عندما انتقل لاعب كرة القدم السابق ريكسهام وكرو وبارتيك ثيسل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليوعدوا بالكشف عن أخيه ومهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي..

وأكد مصدر قريب من التحقيق أن الشرطة الفرنسية احتجزت مؤقتا ماتياس شقيق لاعب يوفنتوس بول بوجبا ، لاستجوابه بعد أن أبلغ الأخير مكتب المدعي العام في باريس بتعرضه للابتزاز في مارس الماضي.

منذ بداية هذا الشهر ، فتحت النيابة العامة تحقيقًا في حادثة بوجبا ، في سياق محاولة ابتزاز من قبل عصابة إجرامية منظمة..

انضم النجم الفرنسي إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو ، وارتبط بصفقة مدتها 4 سنوات حتى يونيو 2026.

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