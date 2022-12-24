على رأسهم راشفورد..مانشستر يونايتد يمدد عقود 4 لاعبين

المصدر: وكالات

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قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي مدد ولمدة عام واحد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول من بينهم المهاجم ماركوس راشفورد.

وشملت التجديدات كلا من راشفورد وديوجو دالوت وفريد ولوك شو بالنظر لوجود بنود في عقودهم تسمح بالتمديد لمدة 12 شهرا.

واستعاد راشفورد سابق تألقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تن هاج وشارك مع الفريق في 20 مباراة في جميع المنافسات وأحرز تسعة أهداف بينما أسهم دالوت وفريد وشو بصورة واضحة في مسيرة الفريق أيضا إذ شارك كل منهم في 15 مباراة على الأقل على مستوى جميع المسابقات.

وقال تن هاج عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "نعم يمكنني تأكيد ذلك.

"نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وهؤلاء اللاعبون لديهم دور هائل في هذا الاتجاه. نريد التطور ونريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يستمروا في مسيرتنا.

"وهذا هو السبب في اتخاذ هذه القرارات. وأنا على ثقة بأنها القرارات الصحيحة. نعمل على بناء فريق من أجل المستقبل..".

وهذا هو العام الأخير أيضا في عقد حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا ويتضمن بندا يتيح التمديد لكن لم يتم بعد الاتفاق بين الطرفين على الاستمرار.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيلتقي في الجولة المقبلة مع نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز 18.

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