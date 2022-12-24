هل يحدث؟ .. مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم

المصدر: البيان

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وقع ما يزيد عن 200 ألف مشجع ساخط على عريضة تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.

وحققت الأرجنتين لقب المونديال الثالث في تاريخها يوم الأحد عقب التعادل مع فرنسا 3-3 في الوقت الأصلي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل، ثم الفوز 4-2 بركلات الترجيح.

وجاء في العريضة المطالبة بالإعادة: تم بيع المباراة بالكامل، ركلة الجزاء الأولى غير صحيحة، وتم ارتكاب مخالفة على مبابي قبل أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني، وفقا للعربية نت.

وذُكر: وقع وشارك بشكل جماعي حتى تعاد المباراة.

ووقع على العريضة حتى الآن 200704 أشخاص.

وقام بإدارة المباراة تحكيميًا البولندي شيمون مارشينياك، وهو أول حكم من بولندا يدير نهائي كأس العالم لكرة القدم، وكان بمثابة "رد جميل من الحياة" على حد وصفه، بعدما اضطُر للتخلي عن مهامه قبل نحو عام بسبب مرض في القلب.

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