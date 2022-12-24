توصية بتعديلات جوهرية في مسابقات «الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان

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أوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستحداث نظام جديد للمسابقات، يتضمن تعديلات جوهرية، مع زيادة المخصصات المالية للأندية، بجانب وقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب مع الأندية، اعتباراً من موسم 2024 - 2025.

وتقام بطولات على 3 مستويات، بدلاً من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين، ويشتمل المستوى الأعلى ،مشاركة 24 نادياً، من الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 نادياً تتنافس بنظام الدوري،وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ 16، ( ذهاب وإياب)، فيما تقام مباريات ربع النهائي، قبل النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع.

ويشارك بالمستوى الثاني ،32 نادياً (8 مجموعات)، تلعب بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة لدور الـ 16، وتقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

وتتضمن بطولة المستوى الثالث 20 نادياً (5 مجموعات)، وتتنافس الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ والتجمع، وتتأهل أفضل 8 أندية إلى ربع النهائي، وتقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

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