 كلوب متشائم من مصير ليفربول هذا الموسم

المصدر: وكالات

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قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول إن العام المقبل سيكون صعبا للغاية على اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري بعد بداية مخيبة للموسم وسيواجه منافسا تقدم للمركز 12 بعد تعيين أوناي إيمري مدربا في أكتوبر الماضي.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة بعد خسارة فريقه 3-2 في الدور الرابع لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي أمس الخميس "بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، سيكون عاما صعبا بشكل لا يصدق.

"سيكون صعبا للغاية ويجب التفكير في طريقة للتعامل مع هذا الأمر. سنتعامل بحذر شديد مع أي معلومة نحصل عليها عن حالة كل لاعب.

"سيجعل هذا الأمر التخطيط صعبا جدا للمباراة التالية. قبل مباراة سيتي كنا نعرف بنسبة 100 في المئة ما نريد القيام به لكن الظروف أجبرتنا على تغيير بعض الأمور في الثانية الأخيرة. هذا ليس رائعا لكن كهذا تسير الأمور وقد يتكرر ذلك أمام أستون فيلا. لذلك يجب أن نتحلى بالمرونة".

وقال كلوب إن لاعب الوسط جيمس ميلنر، الذي تم استبداله بعد 38 دقيقة في الخسارة أمام سيتي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، سيغيب لبضعة أيام إلى جانب المهاجم روبرتو فيرمينو الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

وأضاف "(ميلنر) لم يتحسن من وقتها. سيغيب عن مباراتين. نفس الشيء بالنسبة لبوبي (فيرمينو).

"آمل أن يكون ترينت (ألكسندر أرنولد) في حالة أفضل. لم يشارك في أي مران كامل حتى الآن".

وأضاف كلوب أن أليكس أوكسليد-تشامبرلين وفيرجيل فان دايك بخير قبل مباراة أستون فيلا.

ورغم الهزيمة أمام سيتي قال كلوب إن بعض الجوانب في أداء فريقه كانت مشجعة في مسعاه للتقدم في ترتيب الدوري.

وأضاف "بات الفريق بعيدا بعض الشيء عن المنافسين في المراكز المتقدمة ويجب أن نطاردهم. رأيت علامات مشجعة الليلة الماضية. لم أكن سعيدا بكل شيء. لم نضغط على المنافس بالشكل المطلوب.

"ينتظرنا عمل كبير. يجب أن نبدأ من جديد وأن نبني على الأشياء الجيدة التي قمنا بها حتى الآن ومحاولة التحسن".

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