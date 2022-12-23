نجم الـ10 سنوات المقبلة بالسيتي..موهبة شابة على "رادار" جوارديولا

المصدر: وكالات

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اعرب جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن فريقه اكتشف نجما للعشر سنوات المقبلة وهو الظهير الأيمن الشاب ريكو لويس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، خريج أكاديمية النادي، حصل على أحدث فرصه في الفريق الأول وقدم عرضا رائعا في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي بصعوبة 3 / 2 على ليفربول في ملعب الاتحاد أمس الخميس.

وجاء ذلك بعدما سجل لويس هدفا في مشاركته الأولى مع الفريق أمام أشبيلية في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وكانت هذه مشاركته السابعة في الموسم بشكل عام.

وقال جوارديولا :"لدي شعور أن بدونه ما كنا لنلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها".

وأضاف :"أنا معجب للغاية، بالنسبة للاعب شاب، بالطريقة التي لعب بها أمام فريق كبير قوي".

وأردف:" الأمر لا يتعلق بالذكاء عندما تكون معه الكرة، الأمر متعلق بتحركاته عندما لا تكون معه الكرة".

وأكد :"يشرفني أن أعلن أن تقريبا هذا اللاعب سيتصدر المشهد في العقد المقبل، سيكون لاعبا مذهلا لمانشستر سيتي في الأعوام المقبلة لأنه ذكي للغاية، متواضع جدا. يفهم كل شيء في ثانية ويطبق كل شيء".

وأكد :"دائما يلعب بشكل جيد، ولكن ليس فقط أمام ليفربول. ليفربول فريق مميز، بوجود داروين نونيز، محمد صلاح، تياجو ألكانتارا، أندي روبرتسون يلعبون في نفس جانبه".

وأكد :" هو يبلغ 18 عاما والطريقة التي لعب بها كانت مذهلة. كان رجلا للمباراة".

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