بسبب اعتراض فرق البريميرليغ.. اقتراح جديد من برشلونة بشأن دوري السوبر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترح نادي برشلونة مشاركة بعض الأندية المتوسطة في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي يسعى لإقامته بمعاونة مع ريال مدريد ويوفنتوس.

ووفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اقترح مشاركة بعض الأندية المتوسطة في البطولة، التي كان من المفترض أن تقام بمشاركة كبار القارة الأوروبية.

واقترح لابورتا أسماء أندية مثل إشبيلية وفالنسيا وبي إس في آيندهوفن للمشاركة في البطولة، في ظل معارضة فرق الدوري الإنجليزي على إقامة السوبرليغ.

وأكدت الصحيفة أن كبار الدوري الإنجليزي مازالوا رافضين لفكرة المشاركة في البطولة، وهو ما دفع لابورتا لاقتراح إقامة البطولة في نفس مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي.

يأتي اقتراح لابورتا رغم قرار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي صدر قبل أيام، بضرورة إيقاف مشروع دوري السوبر الأوروبي، حتى الحصول على موافقة الاتحاد القاري للعبة "يويفا".

يذكر أن الأندية الثلاثة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، دخلوا في صدام قوي مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة بشأن إقامة مشروع السوبرليغ.

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