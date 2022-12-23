مهمة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، عن مهمة سهلة لقطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ويلتقي برشلونة مع انتر سيتي أحد فرق الدرجة الثالثة، فيما يواجه ريال مدريد فريق كاسيرينو الذي يلعب في الدرجة الرابعة.

وجاءت النتائج الكاملة لقرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

إيبيزا × ريال بيتيس

انتر سيتي × برشلونة

خيمانيسكا × أوساسونا

إسبانيول × سيلتا فيغو

لوغرونيس × ريال سوسيداد

ليفانتي × خيتافي

سبتة × إلتشي

لا نوسيا × فالنسيا

ليناريس ديبورتيفو × إشبيلية

بونتيفيدرا × ريال مايوركا

ريال أوفييدو × أتلتيكو مدريد

كاسيرينو × ريال مدريد

كارتاخينا × فياريال

ألافيس × بلد الوليد

إلدينزي × أتلتيك بلباو

سبورتنغ خيخون × رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، أيام 3 و4 و5 يناير المقبل.

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