بعد شهر من خلافه مع المدرب..حارس مرمى الكاميرون يعلن اعتزاله

المصدر: وكالات

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أعلن أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بعد شهر من خلافه مع المدرب ريجوبير سونج خلال نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

ولم يكشف أونانا (26 عاما) حارس مرمى ميلان الإيطالي عن أي أسباب وراء القرار واكتفى بالقول إن "قصتي مع المنتخب الكاميروني وصلت نهايتها".

وأضاف في بيان اليوم الجمعة "اللاعبون يأتون ويذهبون والأسماء تتابع لكن الكاميرون تأتي قبل أي لاعبين أو أي أشخاص.

"الكاميرون تبقى خالدة تماما مثل حبي للمنتخب الوطني ولشعبنا الذي دعمنا دائما رغم صعوبة الظروف".

وشارك أونانا في مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم والتي انتهت بفوز سويسرا 1-صفر في قطر لكنه استبعد من التشكيلة في المباراتين التاليتين في دور المجموعات بعد أنباء عن وجود خلافات مع المدرب سونج حول الخطط.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في هذا الوقت إن أونانا موقوف "لأسباب انضباطية".

وشارك أونانا في 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ ظهروه الأول مع الفريق في 2016.

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