وسط منافسة إنجليزية وإيطالية.. ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع ياسين بونو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية ياسين بونو، بعد تألقه رفقة أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2022.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن إشبيلية مستعد لبيع بونو (31 عاماً) استغلالاً لتألقه في المونديال الأخير، خاصة أن النادي يمر بضائقة مالية، مشيراً إلى أن النادي الإسباني وضع مبلغ 30 مليون يورو نظير الاستغناء عن بونو.

وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد يهتم بضم بونو، وينافسه بقوة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يقوده مدرب بونو السابق في إشبيلية، أوناي إيمري.

وشدد الموقع الإسباني على أن العروض التي تلقاها بونو لم تتوقف عند هذا الحد، بل يهتم أيضاً بالحصول على خدماته نادي انتر ميلان الإيطالي، حال بيع حارسه أندريه أونانا.

وكان بونو ساهم بشكل كبير مع منتخب المغرب في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، إذ كان له دوراً فعالاً في قيادة أسود الأطلس للتغلب على إسبانيا والبرتغال في دور الـ 16 والدور ربع النهائي للمونديال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز