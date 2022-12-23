قرعة ربع نهائي كأس الرابطة تُسفر عن مواجهات سهلة لقطبي مانشستر

المصدر: وكالات

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جنبت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الغريمين التقليديين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من صعوبات هما في غنى عنها.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة ساوثهامبتون، فيما سيلعب مانشستر يونايتد أمام تشارلتون أثليتيك الذي يلعب في دوري "ليج 1" (الدرجة الثانية).

وكان مانشستر سيتي قد بلغ ربع النهائي بفوزه على ضيفه ليفربول (3-2)، فيما تغلب مانشستر يونايتد على بيرنلي بنتيجة (2-0).

من ناحية أخرى، لن تكون مهمة نيوكاسل يونايتد سهلة، حيث سيخوض في دور الثمانية، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي.

فيما ستجمع المباراة الرابعة في هذا الدور، بين نوتنجهام فورست وولفرهامبتون الذي يقوده المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

وفيما يلي قرعة ربع النهائي:

مانشستر يونايتد – تشارلتون

ساوثهامبتون – مانشستر سيتي

نوتنجهام – وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد – ليستر سيتي

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