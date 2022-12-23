منها زيادة عدد الأجانب.. الاتحاد الآسيوي يجري تعديلات على مسابقاته القارية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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صادق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على توصية رفع عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الأندية المشاركة بمسابقاته.

ومن المقرر زيادة عدد الأجانب في المباريات من 3+1 إلى 5+1، بواقع 5 لاعبين من أي جنسية ولاعب من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، وهو ما سيتم تطبيقه موسم 2024/2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أيضاً في بيان رسمي، إقامة 3 بطولات قارية مختلفة بداية من موسم 2025/2024 بدلاً من المسابقتين الحاليتين (دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي)، على أن يمثلون 3 مستويات بحيث يشتمل المستوى الأعلى مشاركة 24 نادياً بالمجمل، يتم توزيعها على منطقتي الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 نادياً تتنافس بنظام الدوري، ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه، في مواجهة 8 أندية مختلفة في المنطقة نفسها، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ 16، الذي تقام مبارياته من مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل الأندية الفائزة إلى الدور ربع النهائي، والذي تقام مبارياته بالإضافة إلى مباريات قبل النهائي والنهائي، من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية لبطولة أندية النخبة في القارة.

ويشمل المستوى الثاني من مسابقات الأندية، مشاركة 32 نادياً يتم تقسيمها على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، وتلعب هذه الأندية بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، وتقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي وقبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام مباراة الدور النهائي من جولة واحدة.

وتتضمن بطولة المستوى الثالث 20 نادياً يتم تقسيمها على 5 مجموعات، وتتنافس هذه الأندية في دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتقام المباريات بنظام التجمع، على أن تتأهل أفضل 8 أندية إلى الدور ربع النهائي، وتقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي من جولتي ذهاب وإياب، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

ويهدف الاتحاد الآسيوي من هذه التغييرات، منح فرصة للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في قارة آسيا للتنافس مع بعضها، وذلك مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق إلى منطقتين في الشرق والغرب، كما أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الأول، ستحصل على فرصة المشاركة في بطولة المستوى الثاني، في حين أن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في بطولة المستوى الثاني ستنتقل للمشاركة في بطولة المستوى الثالث، ونتيجة لهذه التغييرات، فإن إجمالي عدد مباريات مسابقات الأندية من المتوقع أن ترتفع من 274 مباراة إلى 287 مباراة.

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