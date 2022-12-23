بعد استبعاد أبرز خصومه.. فرصة ذهبية أمام رونالدو لخطف لقب «العميد»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استبعد البرتغالي روي بينتو مدرب منتخب الكويت، قائد الأزرق بدر المطوع من القائمة الرسمية التي ستشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، المقرر إقامتها في دولة العراق يناير المقبل.

ويشارك في بطولة خليجي 25، ثمانية منتخبات مقسمين إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى (عمان والعراق واليمن والسعودية)، أما الثانية (البحرين، الكويت، وقطر والإمارات).

وجاء استبعاد المطوع من قائمة منتخب الكويت الرسمية لرغبة المدرب البرتغالي في النزول بمعدل الأعمار بالفريق الأزرق، وتسبب هذا القرار في إضاعة فرصة كبيرة على بدر المطوع للانفراد مرة أخرى بلقب عميد لاعبي العالم، بعدما تساوى معه مؤخراً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ خاض كل منهما حتى الآن 196 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ووصل "الدون" لهذا الرقم بعدما شارك بديلاً في مباراة المغرب بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويمتلك رونالدو حالياً فرصة ذهبية للانفراد بلقب عميد لاعبي العالم، بعدما فقد بدر المطوع فرصة زيادة عدد مبارياته باستبعاده من البطولة الخليجية.

يذكر أن رونالدو ليس مرتبطاً بعقد مع أي فريق خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام، وسط تكهنات باقترابه من الانتقال للنصر السعودي مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

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