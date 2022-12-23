 السيتي يهزم ليفربول بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين

المصدر: وكالات

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تأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، عبر فوزه المثير على ضيفه ليفربول 3 /2 اليوم الخميس بدور الستة عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النرويجي إيرلينج هالاند بهدف لسيتي في الدقيقة العاشرة ،ثم تعادل فابيو كارفاليو لليفربول في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 47 وبعدها بدقيقة واحدة أدرك المصري محمد صلاح التعادل لليفربول لكن ناثان آكي تكفل بتسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 58.

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