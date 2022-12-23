رقم قياسي جديد لمحمد صلاح بقميص ليفربول

المصدر: البيان

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حقق النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، رقماً قياسيا جديداً بقميص "الريدز" عندما هز شباك مانشستر سيتي اليوم الخميس في الدقيقة 48، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".

وبهدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي يكون أول لاعب في تاريخ الريدز، يسجل في ثلاث مباريات أمام مانشستر سيتي في موسم واحد، بحسب الموقع الرسمي لفريق ليفربول.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفا في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام السيتي، كما سجل هدف الفوز في مباراة الدور الأول بينهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

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