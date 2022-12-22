الدوري الإسباني ينتظر ضربة بداية جديدة بعد 47 يوما من التوقف

المصدر: وام

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بعد توقف دام طويلا بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم، يستعد الدوري الإسباني لنقطة انطلاق جديدة في نهاية الأسبوع المقبل من خلال مباريات الجولة الـ15 من المسابقة.

وكانت المسابقة توقفت بعد مباريات الجولة الـ14، التي انتهت فعالياتها في 11 نوفمبر الماضي فيما تستأنف المسابقة فعالياتها في 29 ديسمبر الحالي لتبلغ فترة التوقف 7 أسابيع، وبالتحديد 47 يوما.

وبرغم البداية الجيدة لأكثر من فريق في المسابقة مثل أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، كانت الجولات الأخيرة التي أقيمت قبل فترة التوقف كفيلة بحصر المنافسة مجددا بين القطبين الكبيرين برشلونة وريال مدريد حيث يشتعل الصراع بين الفريقين على الصدارة فيما يتفوقان بفارق كبير من النقاط عن باقي المنافسين.

واجتاز برشلونة سريعا الهزيمة التي مني بها في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وحقق 5 انتصارات متتالية في المباريات التي سبقت فترة التوقف فيما مني ريال مدريد بهزيمة واحدة وتعادل في مباراة أخرى بنفس الجولات الـ5 التي سبقت التوقف ليتراجع ريال مدريد حامل اللقب إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف برشلونة.

ولذلك، كانت فترة التوقف بمثابة فرصة جيدة لريال مدريد لإعادة ترتيب الأوراق في محاولة لاستعادة الصدارة وإيقاف انطلاقة برشلونة الذي يعود لفعاليات المسابقة بمواجهة اسبانيول، والتي تمثل تجربة جيدة للفريق بعد فترة التوقف الطويلة وقبل المواجهة الصعبة مع أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير في الجولة التالية، وفي المقابل، يعود ريال مدريد لفعاليات الدوري الإسباني بلقاء مع مضيفه بلد الوليد.

وكانت الجولات الـ14 الأولى من المسابقة شاهدة على تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في أول مواسمه مع برشلونة بعد الانتقال إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني في صيف هذا العام.

وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق كبير عن باقي المنافسين، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد دخول أكثر من منافس لليفاندوفسكي في صراع الهدافين مثل الفرنسي كريم بنزيما الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي وتفرغ لمسيرته مع ريال مدريد.

وكانت الإصابة أفسدت بداية الموسم بالنسبة لبنزيما ولكن اللاعب المخضرم يسعى حاليا لتكرار المستوى الذي ظهر عليه في الموسم الماضي، والذي كان موسما استثنائيا للاعب مع ريال مدريد على المستويين المحلي والأوروبي.

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