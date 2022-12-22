عودة نيمار وماركينيوس إلى تمارين سان جرمان (فيديو)

المصدر: وكالات

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بعد كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، استأنف البرازيليان نيمار وماركينيوس تدريباتهما مع باريس سان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم، الخميس، بحسب ما ذكرت الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب النادي الباريسي عبر حسابه على إنستغرام "عادا إلى التدريبات"، في إشارة إلى النجمَين البرازيليين بعد 13 يومًا من إقصاء بلادهما بركلات الترجيح من ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا.

ونشر سان جرمان صوراً لماركينيوس على العشب، وهو يقوم بتمارين بدنية مختلفة. بينما ظهر نيمار في الصور وهو يدخل إلى مركز التدريب.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يحدد سان جرمان ما إذا كان نيمار الذي أصيب بالتواء في الكاحل خلال دور المجموعات من كأس العالم، سيتبع برنامج تعاف معين.

وحصل البرازيليان على عشرة أيام راحة بعد مونديال قطر.

وبعد فوزه بلقب كأس العالم مع الأرجنتين، يأخذ النجم ليونيل ميسي إجازة لعدة أيام ولا يتوقع عودته قبل عام 2023.

وسبق أن عاد إلى صفوف النادي الباريسي العديد من اللاعبين الآخرين الذين شاركوا في كأس العالم.

ويستأنف باريس سان جيرمان مبارياته بمواجهة ستراسبورغ الأربعاء في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي.

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