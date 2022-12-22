الأرجنتين ليست الأولى وقفزة للمغرب.. «فيفا» يعلن التصنيف الجديد للمنتخبات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفظ منتخب البرازيل بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، على الرغم من توديعه لبطولة كأس العالم الأخيرة، من الدور ربع النهائي.

وصعد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم مؤخراً مرتبة واحدة ليصبح في المركز الثاني، وتقدم المنتخب الفرنسي مرتبة واحدة أيضاً ليحتل المركز الثالث، وتراجع المنتخب البلجيكي للمركز الرابع، فيما احتفظ المنتخب الإنجليزي بالمركز الخامس.

وصعد منتخب كرواتيا من المركز 12 إلى الثامن بعد الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 وحصوله على المركز الثالث، فيما تراجع منتخب إسبانيا من المركز السابع إلى العاشر، وتقدم منتخب هولندا من المركز الثامن إلى السادس، واستمر منتخب البرتغال في نفس مركزه التاسع.

وبعد النتائج الإيجابية ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، قفز المنتخب المغربي إلى المركز 11 بعدما كان في المركز 22 الشهر الماضي.

وساهمت مباراة السعودية والأرجنتين، التي تفوق فيها الأخضر السعودي في تقدمه مركزين ليحتل المركز 49 بدلاً من 51، فيما تراجع منتخب قطر 10 مراكز ليصبح في المركز 60، وبقي منتخب تونس في نفس مركزه الـ 30.

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