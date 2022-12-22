برشلونة يرفض الاستسلام أمام صفقة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، يرفض الاستسلام بشأن محاولات إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أحضان كامب نو من جديد، وذلك بعد رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن خوان لابورتا سيتواصل مع ميسي مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مستغلاً عدم انشغاله وحصوله على راحة عقب نجاحه في التتويج بلقب كأس العالم 2022، مع منتخب الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تواصل لابورتا مع ميسي مباشرة، هي بداية لعملية لن تكون سهلة على الإطلاق، لاسيما أن برشلونة لن يستطيع معادلة ما يقدمه باريس لميسي، ولكن في الوقت نفسه شددت على أن لابورتا لن يستسلم أمام هذه الصفقة.

ويحاول لابورتا اللعب على مشاعر ميسي، والضغط عليه لإنهاء مسيرته في برشلونة الذي يعد بمثابة موطنه الذي نشأ وترعرع فيه.

يذكر أن ميسي كان يفكر في الرحيل إلى الدوري الأمريكي بعد فترة كأس العالم، ولكن تشير التقارير إلى أنه أبدى موافقة مبدئية على بقائه مع باريس لمدة موسم آخر، خاصة أن عقده الحالي ينتهي مع العملاق الفرنسي في صيف 2023.

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