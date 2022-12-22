بعد رحيله عن تشيلسي.. لغة جديدة تكشف عن وجهة توخيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن مدرب تشيلسي السابق توماس توخيل، يخطط لقيادة إحدى فرق الدوري الإسباني، وهو ما جعله حريصاً على تعلم اللغة الإسبانية خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن توخيل كان يدرس اللغة الإسبانية خلال الأشهر الماضية، لنيته في قيادة فريق بالدوري الإسباني.

وكان توخيل ارتبط اسمه بتدريب منتخب ألمانيا بعد الخروج من كأس العالم 2022، حيث قالت صحيفة "كيكر" أن توخيل قد يكون المدرب الجديد للماكينات، ويعد المرشح الأول لهانسي فليك إذا قرر الأخير الاستقالة.

وبدأ توخيل مسيرته التدريبية مع نادي ماينز الألماني عام 2009، قبل أن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، الذي توج معه بكأس ألمانيا عام 2017.

وتولى توخيل تدريب باريس سان جيرمان، وفاز معه بلقب الدوري الفرنسي في مناسبتين بالإضافة إلى كأس فرنسا، قبل أن يتوجه إلى تشيلسي عام 2021، لكنه رحل عنه مؤخراً بسبب تراجع النتائج، رغم تتويجه مع البلوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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