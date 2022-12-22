تحت أنظار النصر.. لشبونة يرد على إمكانية التعاقد مع رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي روبن أموريم على إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أموريم رداً على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية عودة رونالدو لصفوف لشبونة: "سُئلت 500 مرة حول هذا الشأن، ولكن لا توجد إجابة لدي"، ورفض المدرب الإدلاء بأي تعليقات أخرى حول الموضوع ليزيد من الجدل جول مستقبل رونالدو، في الوقت الذي يراقب فيه النصر السعودي وضع اللاعب البرتغالي لإنهاء الصفقة في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل ألمح هوغو فيانا المدير الرياضي لنادي سبورتينغ لشبونة إلى أن التعاقد مع رونالدو قد يكون ممكناً، حيث قال: "رونالدو يمكنه أن يقرر أين يمكن أن يذهب في يناير، لا أحد يعرف المستقبل، لذلك سنرى ما سيقرره رونالدو في الفترة المقبلة".

وكان رونالدو سجل 5 أهداف خلال 31 مباراة خاضها مع لشبونة وذلك قبل 19 عاماً، ورحل بعدها إلى مانشستر يونايتد وهو في عمر الثامنة عشر.

وارتبط اسم رونالدو الفترة الماضية بالعديد من الوجهات، كان أبرزها الانتقال إلى النصر السعودي، إذ زعمت بعض التقارير العالمية إلى أن الصفقة ستتم خلال أيام.

وأصبح رونالدو حراً بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد إدارة النادي الإنجليزي ومدرب الفريق إريك تين هاغ.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه حال إتمام صفقة رونالدو مع النصر السعودي، سيصبح النجم البرتغالي صاحب أعلى راتب أسبوعي في العالم، بحصوله على ما يقرب من 3.4 مليون إسترليني أسبوعياً، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو في الموسم، ليتفوق على الفرنسي كيليان مبابي الذي يحصل في الأسبوع الواحد مع باريس سان جيرمان على 1.6 مليون إسترليني.

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