بعد تألقه في كأس العالم.. ليفربول يخطط لضم نجم منتخب الأرجنتين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن ليفربول، مهتم بالتعاقد مع إينزو فرنانديز نجم منتخب الأرجنتين، والحائز على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022.

ووفقاً لموقع "CalcioMercato"، فإن ليفربول يبحث عن تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع إينزو لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، وذلك في ظل الإصابات التي ضربت الريدز هذا الموسم ودفعت مسؤولو النادي الإنجليزي لاتخاذ قرار بتدعم هذا المركز في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما كانوا يخططون للتدعيمات في الصيف المقبل.

وأكد الموقع أن بطولة كأس العالم 2022 منحت يورغن كلوب مدرب ليفربول فرصة البحث عن أفضل اللاعبين، مشيراً إلى أن المدرب الألماني وقع اختياره على فرنانديز.

وكان إينزو فرنانديز لعب دوراً كبيراً مع الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 حتى الوصول لمنصة التتويج والحصول على اللقب.

وحصل بنفيكا على خدمات إينزو فرنانديز من ريفر بليت مقابل 20 مليون يورو، إلا أن بعد فترة كأس العالم تشير التقارير إلى زيادة سعر اللاعب الأرجنتيني إلى 5 أضعاف تقريباً.

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