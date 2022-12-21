الدوري الإنجليزي يتأهب للعودة.. وصراع جديد بين هالاند وصلاح والعائدين من المونديال

المصدر: وام

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هل يواصل أرسنال تربعه على الصدارة ؟ ماذا سيقدم هالاند وصلاح بعد فترة التوقف الطويلة بسبب بطولة كأس العالم 2022 ؟ وكيف سيكون مستوى اللاعبين العائدين من المشاركة في المونديال ؟.. هذه الأسئلة واستفسارات أخرى تنتظر الإجابة مع عودة فعاليات الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل.

وتعود منافسات البطولة يوم الاثنين المقبل بمباريات الجولة الـ17 في يوم عيد الصناديق (بوكسنج داي) وتستمر على مدار 4 أيام حتى يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ويتطلع أرسنال إلى الحفاظ على الصدارة التي احتلها قبل فترة توقف الدوري فيما يطارده مانشستر سيتي حامل اللقب حيث ينتظر أن تستمر المنافسة بين الفريقين على الصدارة في الفترة المقبلة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 15 عاما التي يتصدر فيها أرسنال جدول المسابقة خلال فترة أعياد الكريسماس.

وتشهد المسابقة من خلال هذه الجولة، التي تتزامن مع "بوكسينج داي"، عودة اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2022، وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن 133 لاعبا محترفا في المسابقة كانوا ضمن قوائم منتخبات كأس العالم وأن 120 منهم شاركوا بالفعل في المباريات.

وينتظر أن تتسلط الأضواء على كثير من هؤلاء اللاعبين وما إذا كان بمقدورهم العودة بقوة للمشاركة في المباريات مع أنديتهم بعد فترة مع منتخبات بلادهم وحصولهم على قدر ضئيل من الراحة بعد انتهاء مشاركتهم في المونديال.

كما ستكون الأنظار مسلطة على اللاعب النرويجي الشاب إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي فرض نفسه بقوة على البطولة في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي وسجل 18 هدفا في المباريات التي أقيمت قبل فترة التوقف ليتصدر قائمة هدافي المسابقة انتظارا لاستئناف فعاليات المسابقة في الأيام المقبلة.

كما سيكون اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول في بؤرة الضوء لمعرفة ما سيقدمه بعد فترة التوقف الطويلة.

وكان هالاند وصلاح حصلا على فترة راحة طويلة بسبب عدم تأهل منتخبيهما إلى بطولة كأس العالم 2022، وينتظر أن يكون اللاعبان أكثر حيوية من لاعبين آخرين في المسابقة لكنهما قد يفتقدا بعضا من لياقة المباريات الرسمية.

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