 بصورة مفاجئة..مبابي يعود لتمارين سان جرمان بعد 3 أيام من المونديال (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جرمان الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جرمان.

وأرفق تغريدة أخرى عبارة "عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الأربعاء".

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار انّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع ان يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارًا من يناير 2023.

وأعرب مدربه في سان جرمان كريستوف غالتييه عن إعجابه بخطوة مبابي وقال للصحافيين "أنا سعيد جدًا برؤيته. قدّم كيليان كأس عالم رائعة، وهذا مؤشر قوي للجميع أن اللاعب الذي أصيب بخيبة أمل لعدم رفع أجمل الكؤوس، يعود سريعًا للالتحاق بالمجموعة استعدادًا للمباريات القريبة المقبلة".

من الواضح أن مبابي الذي ظهر متأثرًا بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته الى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر على ملعب "بارك دي برانس" في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1يناير.

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