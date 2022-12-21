مان يونايتد يمدد عقود راشفورد وشاو ودالوت وفريد

المصدر: (لندن - د ب أ)

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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تفعيل بند التجديد لعام واحد في عقود لاعبيه ماركوس راشفورد ولوك شاو ودييجو دالوت وفريد، ليضمن بقاءهم حتى نهاية موسم 2024-2023.

وأشارت بي إيه ميديا إلى أنه لم يتم تفعيل بند التجديد في عقد ديفيد دي خيا، حيث يجري مانشستر مفاوضات إيجابية بشأن توقيع الحارس الإسباني على عقد جديد.

وربطت تقارير صحافية بين راشفورد ونادي باريس سان جيرمان، بصفته هداف نادي مانشستر بتسجيله ثمانية أهداف هذا الموسم على مستوى جميع المسابقات، بجانب تسجيله ثلاثة أهداف لمنتخب إنجلترا، ليسهم في بلوغه دور الثمانية في مونديال قطر 2022.

وتدرج راشفورد (25 عاماً) في قطاعات الناشئين في مانشستر قبل مشاركته مع الفريق الأول في موسم 2016-2015، حيث سجل 101 هدف خلال 322 مباراة.

وبالنسبة للظهير الأيسر شاو، الذي شارك مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر، فقد شارك في 228 مباراة مع مانشستر منذ انتقاله من صفوف ساوثهامبتون في 2014. ويتواجد الظهير الأيمن البرتغالي دالوت، ولاعب الوسط البرازيلي فريد مع مانشستر منذ 2018.

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