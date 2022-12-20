رحلة الرياض تكشف مصير صفقة رونالدو مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، لإتمام صفقة انتقاله للنصر السعودي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو سيغادر دبي ويتوجه إلى الرياض خلال أيام، للتوقيع رسمياً مع النصر السعودي حتى عام 2025.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أكد أن صفوف فريقه في الوقت الحالي مكتملة، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن الصفقات إلا بعد تقرير المدرب رودي غارسيا سواء بشأن رونالدو أو غيره.

وفي نفس الإطار، قال رونالدو خلال فترة كأس العالم تعليقاً على انضمامه للنصر السعودي: "لا، ليس صحيحاً".

ومن المقرر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن موقف رونالدو، وهل بالفعل سيطير إلى الرياض لإتمام صفقة النصر أم لا.

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