مستثمر أمريكي يستحوذ على ليون

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة الاستثمار الامريكية "إيغل فوتبول هولدنغ"، في بيان صحافي، انها قامت بالاستحواذ على نادي ليون الفرنسي الاثنين.

يسيطر على الشركة القابضة رجل الاعمال جون تيكستور، الذي يمتلك أيضًا حصصًا في اندية عدّة هي كريستال بالاس الإنجليزي وبوتافوغو البرازيلي ومولينبيك البلجيكي.

وتمّت الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 مليون يورو (850 مليون دولار) بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات. وقال رئيس ليون جان ميشال أولاس في يونيو إن الجانبين "تصافحا" بشأن اتمام الصفقة.

وأصدرت شركة "اولمبيك ليون غروب" القابضة التي تمتلك النادي الفرنسي بيانا بعد اغلاق بورصة باريس، واعادت نشر ما اعلنه تكستور.

وقال رجل الاعمال الامريكي البالغ من العمر 57 عاما "تبدأ قصة جديدة اليوم".

استحوذت شركة "إيغل" على الحصة التي يملكها اولاس، مالك النادي منذ عام 1987، والأقلية المملوكة من شركة الترفيه الفرنسية "باثيه" وشركة الاستثمار الصينية "أي دي جي كابيتال".

وأفاد البيان إن أولاس البالغ من العمر 73 عاما "سيحتفظ بالرئاسة التشغيلية لليون لمدة ثلاث سنوات على الأقل وسيظل محاطًا بفريق عمله".

فاز ليون بسبعة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي من 2001 إلى 2008، بيد أنّ مكانته التنافسية تراجعت منذ أن استحوذ مستثمرون قطريون على باريس سان جيرمان في عام 2006.

ويحتل ليون حاليًا المركز الثامن في الدوري الفرنسي، وطلب المدرب لوران بلان، الذي تولى تدريب الفريق في أوائل أكتوبر، من النادي الإنفاق على لاعبين جدد بعد تعادل ودي باهت أمام سوشو من الدرجة الثانية السبت.

وقال "لدينا مجموعة جيدة لكن لا توجد منافسة كافية. الأمر متروك لي لإنشائها أو مع لاعبين جدد في يناير".

كما فاز فريق ليون للسيدات بالدوري الفرنسي في 15 من المواسم الـ16 الماضية، ولم يكسر هيمنته سوى باريس سان جيرمان في في موسم واحد عام 2021، كما احرز ثمانية ألقاب أوروبية في تلك الفترة.



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