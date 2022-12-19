محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول عام 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تُوج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022، المقدمة من صحيفة "ليفربول إيكو".

وتفوق صلاح على 3 من زملائه ليحصد الجائزة للعام الثالث على التوالي، بعدما حصدها عامي 2020 و2021.

وسلطت صحيفة "ليفربول إيكو" الضوء على تفوق صلاح وحصده لجائزة الأفضل في ليفربول لعام 2022، بعدما حصل على نسبة 76% من الأصوات بين جماهير الريدز، فيما احتل أليسون بيكر المركز الثاني بنسبة 15%، وجاء لويس دياز في المركز الثالث بنسبة 6% ثم تياغو ألكانتارا بـ 3%.

واستطاع محمد صلاح أن يشارك ليفربول في التتويج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن حصد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وشارك صلاح بشكل عام مع ليفربول في 274 مباراة، سجل خلالها 169 هدفاً وصنع 68 هدفاً، الأمر الذي يعكس تأثيره الفني المميز.

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