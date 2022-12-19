أول رد من أنشيلوتي على أنباء اقترابه من تدريب البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقفه من تدريب منتخب البرازيل، وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب السامبا عقب رحيل تيتي بعد توديع كأس العالم 2022، من الدور ربع النهائي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تدريب البرازيل؟ لا أعرف المستقبل، أعيش اليوم بيومه".

وتابع: "أنا كبير في السن وأشعر أنني بحالة جيدة في ريال مدريد، ولا يزال لدينا العديد من الأهداف التي يتعين علينا تحقيقها، هناك وقت للتفكير في المستقبل".

وأضاف: "لدي عقد مع الريال ينتهي عام 2024 وإذا لم يقرر النادي رحيلي فلن أرحل".

وعن بطولة كأس العالم وتتويج الأرجنتين، قال الإيطالي المخضرم: "كانت نسخة جيدة اختتمت بنهائي جميل وفاز منتخب الأرجنتين بجدارة".

وأتم: "فوز الأرجنتين باللقب يعود لسببين الأول هو امتلاكه للاعبين جيدين، والثاني لأنه يملك اللاعب الأفضل وهو ميسي فضلاً عن الخط الدفاعي".

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