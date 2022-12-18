رسمياً.. الاتحاد الإنجليزي يحسم مستقبل ساوثغيت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مستقبل غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد توديع بطولة كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي بشكل رسمي استمرار ساوثغيت في منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن ساوثغيت سيرحل عن تدريب إنجلترا، بعد توديع بطولة كأس العالم، من الدور ربع النهائي أمام فرنسا، قبل أن يعلن الاتحاد الإنجليزي استمرار المدرب في منصبه حتى نهاية عقده 2024.

ونشر المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي بيانًا رسمياً، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه: "ساوثغيت مستمر في منصبه وسيقود منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024، ساوثغيت ينال دعمنا الكامل، وخطتنا الخاصة بالاستعداد ليورو 2024 ستبدأ الآن".

يذكر أن هناك بعض الأسماء تداولت في وسائل الإعلام العالمية، لتولي تدريب منتخب إنجلترا خلفاً ساوثغيت منهم الثنائي المخضرم توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو، قبل أن يعلن الاتحاد الإنجليزي بشكل رسمي استمرار المدرب في منصبه، لعامين مقبلين.

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