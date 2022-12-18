بعد تألقه في المونديال.. برشلونة يضع نجم المغرب على رأس أولوياته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، إن نادي برشلونة وضع النجم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد تألقه مؤخراً مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022.

وبحسب الموقع الرياضي الإسباني "Relevo"، فإن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع نظائرهم في فيورنتينا للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أمرابط.

وأكد الموقع الإسباني أن فيورنتينا طلب من برشلونة الحصول على مبلغ 40 مليون يورو، نظير بيع أمرابط إلى النادي الكتالوني بشكل نهائي.

وينتهي تعاقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2024، ولكن يحتوي عقده على بند يسمح بتجديد مدة التعاقد لعام آخر، حال موافقة الطرفين.

وظهر منتخب المغرب بمستوى مميز خلال بطولة كأس العالم 2022، ونجح في إنهاء البطولة بالمركز الرابع، في إنجاز تاريخي لم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي تحقيقه.

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