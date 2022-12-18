«لا تبكي من أجلي».. رسالة غامضة من رونالدو قبل نهائي كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة غامضة إلى محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

ونشر رونالدو فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثناء خوضه تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وفي الخلفية أغنية باللغة البرتغالية، تقول كلماتها: "أنت لا تعرفني، لا تبكي كثيراً من أجلي".

تأتي رسالة رونالدو بعد ضياع الفرصة الأخيرة للتتويج بلقب كأس العالم 2022، قبل اعتزاله كرة القدم وتعليق حذائه، خاصة أنه من المرجح ألا يشارك النجم البرتغالي في النسخة المقبلة من مونديال 2026 بحكم عامل السن.

وبالتزامن مع حزن رونالدو، يعيش حالياً غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي أحلام التتويج باللقب الأغلى في مسيرته، والذي سيصنفه رسمياً كأفضل لاعب في التاريخ متخطياً رونالدو الذي نجح في منافسته على كل الألقاب الفردية والجماعية، طوال السنوات الماضية.

وتقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب لوسيل بقطر.

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