لفتة رائعة للنجم المصري.. محمد صلاح يزور مشجع كفيف في منزله "فيديو"

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فى لفتة إنسانية رائعة للنجم المصري محمد صلاح مع مشجع كفيف فى مدينة "ليفربول"، يشجع الريدز منذ فترة طويلة، وكانت أولى مبارياته التى حضرها في ملعب "آنفيلد" تعود إلى عام 1995،وذهب الفرعون المصري إلى منزل المشجع الذي يدعى أيمون، بمساعدة أحد أصدقائه واسمه تاجي، فهو مشجع ليفربول منذ ما يقرب من 30 عامًا ويتابع الفريق الإنجليزي على أرضه وخارجها حيث يحمل تذكرة موسمية، وفقا لليوم السابع.

وأرسل تاجي خطابًا إلى ليفربول بأن عليهم أن يفعلوا شيئًا مع صديقه أيمون، لذا ذهب محمد صلاح إليه من أجل التحدث معه فى منزله.

وفاز ليفربول على أي سي ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في ختام بطولة سوبر دبي، التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ونظمتها شركة «أي ام اتش سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وطيران الإمارات بمشاركة أندية ليفربول وأولمبيك ليون وأرسنال واي سي ميلان.

وتحققت أهداف «الريدز» في شباك أي سي ميلان بواسطة محمد صلاح (ق5)، تياغو ألكانتارا (ق40) وثنائية داروين نونيز (ق83) و(ق88)، وسجل لـميلان سايليمايكرس (ق30).

وأنهى «الريدز» مشاركته في البطولة بـ 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لميلان الذي حصل على نقطة المباراة الإضافية بفوزه بركلات الترجيح 4 - 3، وكان «الريدز» خسر أمام ليون (3-1)، فيما خسر أي سي ميلان من أرسنال بنتيجة 2-1. وحقق أرسنال لقب النسخة الأولى من بطولة كأس سوبر دبي بحصوله على العلامة الكاملة 8 نقاط بعدما فاز على ليون في المباراة (3 - 0) وعلى أي سي ميلان (2-1) إضافة إلى نقطتين من ركلات الترجيح.

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