إيفرتون يفسخ عقد مهاجمه الفنزويلي سالومون روندون

المصدر: وكالات

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أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن المهاجم الفنزويلي سالومون روندون غادر النادي بعد أن توصل إلى اتفاق لفسخ عقده.

ووصل روندون البالغ من العمر 33 عاما إلى جوديسون بارك من داليان برو الصيني في أغسطس 2021 ولعب 31 مباراة مع إيفرتون وسجل ثلاثة أهداف في جميع المسابقات.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد روندون في نهاية يونيو 2023.

وقال النادي في بيان "يتمنى الجميع في إيفرتون لسالومون كل التوفيق مستقبلا".

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