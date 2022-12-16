تخريج الدفعة الأولى لدبلوم إدارة الكرة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

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احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتخريج الدفعة الأولى من دارسي برنامج دبلوم إدارة كرة القدم الآسيوية الذي استمر على مدار 13 شهراً بمشاركة منتسبي الاتحادات الأعضاء، وشارك من اتحاد الإمارات لكرة القدم ميثاء الشامسي تنفيذي العلاقات الدولية، وفرح الشعيبي تنفيذي العمليات ومتابعة المشاريع، وعبدالله السعدي مشرف إدارة المحتوى، ويأتي البرنامج ضمن مساعي الاتحاد القاري لإعداد قادة المستقبل الطموحين في كرة القدم الآسيوية، وتعزيز قدراتهم الإدارية.

وتضمن البرنامج 460 ساعة دراسية تم خلالها التركيز على 12 نموذجاً أساسياً، هي: التنظيم في عالم كرة القدم، الاتحادات الرياضية الدولية، الإدارة الاستراتيجية، الإدارة المالية، استقطاب الموارد، الإعلام والاتصال، إدارة الفعاليات، إدارة العمليات، إدارة الموارد البشرية، حماية الأطفال والمسؤولية الاجتماعية، القوانين الرياضية، وترخيص الأندية.

وأشاد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة بجهود الاتحاد الآسيوي الخاصة بتأهيل الكوادر العاملة في الاتحادات الوطنية والمساهمة في تطوير قدراتهم وفق أحدث الأساليب العلمية، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في البرنامج يأتي في إطار استراتيجيته التي تعتمد على تأهيل منتسبيه وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الإدارية.

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