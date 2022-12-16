الجزائر تترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025

المصدر: وكالات

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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، أن الجزائر قدمت ترشيحها رسميا لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحبها من غينيا.

وصرح صالح باي عبود للإذاعة العامة الجزائرية "أنا حاليا في القاهرة وقد قدمت للتو رسميا ملف ترشيح الجزائر لكأس إفريقيا 2025".

ويقع مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ، قوله الثلاثاء "ملفنا قوي وثابت. على عكس الملفات الأخرى، الجزائر لديها بالفعل منشآت تعمل".

وكانت الجزائر قد أعلنت مطلع أكتوبر الماضي أنها ستقدم ملف ترشيحها لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 بدلا من غينيا التي سحب منها حق الاستضافة بسبب عدم جاهزية البنى التحتية.

وسيجري الاتحاد الإفريقي، بين 5 و25 يناير 2023، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 فبراير 2023 عن البلد المضيف للبطولة.

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