رونالدو في دبي.. «الصفقة الحلم» تلوح في الأفق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر مدينة مدريد الإسبانية، متجهاً إلى دبي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن رونالدو سافر إلى دبي، لاستكمال رحلة البحث عن نادٍ جديد بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتشير التكهنات إلى أن سفر رونالدو إلى دبي مرتبط بمتابعته المفاوضات مع النصر السعودي، الذي يرغب في ضم النجم البرتغالي.

وكانت الصحف العالمية أكدت في وقت سابق، أن عرض النصر السعودي لرونالدو يبلغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن تكون مدة التعاقد موسمين.

وتٌمنى جماهير النصر السعودي نفسها بإنهاء "الصفقة الحلم"، لما سيضيفه رونالدو إلى "العالمي" على جميع الأصعدة سواء فنية أو تسويقية، لما يتمتع به من نجومية وشعبية كبيرة حول العالم.

ويعاني كريستيانو رونالدو على المستوى النفسي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض لأكثر من ضربة، بدأت بتكهن الصحافة العالمية برحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي وهي الأخبار التي أزعجته كثيراً حسب وصفه، ثم ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الشياطين الحُمر بقرار من إريك تين هاغ المدير الفني، ثم هجومه على الأخير وإدارة النادي إعلامياً الأمر الذي دفع مسؤولو اليونايتد للإعلان عن فسخ التعاقد بين الطرفين، قبل أن يتكرر سيناريو عدم مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، وجلوسه على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، وهو اللقب الذي كان يحلم رونالدو بحصده، قبل إنهاء مسيرته الكروية.

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