رسمياً.. بوسكيتس يعلن اعتزاله الدولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط منتخب إسبانيا، اعتزاله الدولي بشكل رسمي، بعدما شارك في نهائيات كأس العالم 2022، التي شهدت خروج منتخب إسبانيا من دور الـ 16 بالخسارة من المغرب بركلات الترجيح.

وقال بوسكيتس في رسالة نشرتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعلن أنه بعد 15 عامًا و143 مباراة حان الوقت لتوديع المنتخب الوطني، أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في هذه الرحلة الطويلة، بداية من ديل بوسكي الذي منحني الفرصة، وحتى لويس إنريكي الذي جعلني أستمتع بها حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "أوجه كذلك الشكر لكل رفاقي مع أولئك الذين ناضلت من أجل محاولة الوصول إلى ما نستحقه، دائماً ما أكون فخوراً بما نفعله".

وأشار: "كان شرفاً لي أن أمثل بلدي وأرتقي به إلى أعلى المستويات وأكون بطلاً للعالم وأوروبا وقائداً وأنافس في العديد من البطولات، وعشت تجارب فريدة وتاريخية لا تُنسى".

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