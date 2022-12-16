بداية من 2025.. إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة 32 فريقاً في بطولة كأس العالم للأندية، ابتداء من نسخة 2025.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بدولة قطر، إن كأس العالم للأندية 2025 سيقام بمشاركة 32 فريقاً، وبنظام كأس العالم للمنتخبات.

وبخصوص نظام المسابقة، قال إنفانتينو إنه سيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات، ويصعد من كل مجموعة المتصدر والوصيف، إلى دور الـ 16، ويصعد 8 فرق للدور ربع النهائي، ثم 4 فرق إلى نصف النهائي، ويلتقي الثنائي الفائز في النهائي، على أن تقام أيضاً مباراة لتحديد المركز الثالث.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن منح حق تنظيم مونديال الأندية إلى دولة المغرب، على أن تقام البطولة خلال فبراير المقبل.

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