رسمياً.. المغرب يستضيف كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، منح دولة المغرب حق تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستقام في المغرب خلال شهر فبراير".

وصوت المجلس التنفيذي على منح المغرب حق تنظيم المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما احتضن نسختي 2013 و2014.

ويمثل نادي الوداد دولة المغرب في هذه المسابقة كونه بطل إفريقيا ونفسه بطل المغرب، علماً بأن قوانين المسابقة تمنع مشاركة ناديين من دولة واحدة، الأمر الذي يمنح الأهلي المصري (وصيف بطولة إفريقيا) حق المشاركة في البطولة مع الوداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز