بعد تألقه بالمونديال.. توقعات كتالونية برحيل دي يونج لألمانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي برشلونة يتوقعون تلقي عروضاً من جانب أندية أوروبية للتعاقد مع لاعبهم فرينكي دي يونغ، سواء في الميركاتو الشتوي، أو الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "فوتبول إسبانيا"، فإن التوقعات تشير هذه المرة إلى تجدد رغبة بايرن ميونخ الألماني بضم اللاعب الهولندي، بعدما كان مهتماً الصيف الماضي بالحصول على خدماته، إلا إنه لم تكن هناك خطوة جادة لحسم الصفقة، في ظل العلاقة المتوترة التي ظهرت بين البلوغرانا وبايرن ميونخ نتيجة رحيل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، إلى صفوف النادي الكتالوني برغم عدم انتهاء عقده مع العملاق الألماني.

وكان مانشستر يونايتد يهتم بضم دي يونغ الصيف الماضي، بناءً على رغبة إيرك تين هاغ، إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

وبعد المستوى الرائع الذي ظهر به دي يونغ في كأس العالم رفقة منتخب هولندا، فمن المتوقع تجدد اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

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