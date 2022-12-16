10 نجوم تألقت في المونديال تشعل "مزادات يناير"

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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يعد المونديال مسرحاً للنجوم الشباب لإبهار العالم بمواهبهم التي تلفت الأندية الكبرى فتتسابق إلى التوقيع معهم، فاتحة أبواب التاريخ لهم لتسطير إنجازات تاريخية مهمة.

في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم (قطر 2022)، تألقت مواهب شابة ينتظرها مستقبل واعد نرصد 10 منها، وستتركز عليها المزايدات في فترة الانتقالات يناير المقبل.

يأتي على رأس تلك الكوكبة نجوم المنتخب المغربي الذي حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي..

أوناحي.. معذب إنريكي

لفت نجم المنتخب المغربي الشاب عز الدين أوناحي (22 عاماً)، أنظار العالم بأدائه المذهل في كأس العالم. والذي انبهر به مدرب إسبانيا لويس إنريكي، فأشاد به في نهاية المباراة التي خرجها فيها فريقه على يد أوناحي ورفاقه.

دفع المستوى العالي لأوناحي في كاس العالم، ناديه أنجيه إلى تحديد سعره بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

وأبدت أندية ليستر وولفرهامبتون ووست هام اهتمامها باللاعب، حسب "ديلي ميل".

جاكبو.. حلم "الأبطال"

أصبح النجم الهولندي كودي جاكبو الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد في شهر يناير المقبل، ويريد ناديه آيندهوفن تسجيل رقم قياسي لانتقالات لاعبيه، بوضع سعر يربو على 40 مليون جنيه استرليني للتنازل عنه.

من جهة أخرى عرض ليدز يونايتد 26 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 11 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات في أغسطس، لكن تم رفض العرض، كما حاول ساوثامبتون أيضاً لكن جاكبو (23 عاماً) يريد نادياً يتنافس على مكان في دوري أبطال أوروبا.

سفيان مرابط.. صمام الأمان

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيان مرابط بأنه أفضل لاعب خط وسط في كأس العالم، بعد أدائه القوي مع منتخب المغرب.

حاول توتنهام التعاقد مع صمام أمان فيورنتينا في الصيف الماضي، لكن المحادثات فشلت في التقدم مع فيورنتينا. ولا يزال الاهتمام قائماً، إضافة إلى عروض جدية من عدة أندية كبيرة مثل: تشيلسي وليفربول ووست هام ونيوكاسل وأتلتيكو مدريد.

نصيري.. بداية التألق

ربما لم يصل لمبتغاه من النجومية والتألق، لكن يوسف النصيري (25 عاماً) ترك انطباعاً كبيراً بأدائه الرائع وهدفه الذي تحدى الجاذبية ضد البرتغال.

فشل وست هام في دفع ثمن اللاعب الذي طلبه ناديه إشبيلية في الماضي، لكنه مستعد للمحاولة مرة أخرى لرجل يمكنه إضافة بعد جديد لهجومه.

موكوكو.. لمعان الصغار

كان ظهوره مع ألمانيا، كأصغر لاعب على الإطلاق، قصيراً، لكن يوسوفا موكوكو لفت الأنظار باعتباره أحد ألمع المهاجمين الشباب في السوق.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً ينتهي عقده مع دورتموند في الصيف المقبل، والنادي لا يستعجل بيعه، إلا إذا تلقى "عرضاً سخيفاً".

تشيلسي وليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد أبدت رغبة في التعاقد مع اللاعب الشاب.

فيليكس.. عبء النجومية

يريد أتلتيكو مدريد بيع نجمه البرتغالي جواو فيليكس وإضافة إلى ماثيوس كونها وفيليبي، لتعويض الخسارة المالية الناجمة عن الخروج من دوري أبطال أوروبا.

كلف فيليكس ناديه 113 مليون جنيه إسترليني، لكنه لا يريد النتقال سوى إلى ناد كبير، وقد تم عرضه على تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، لكن مع ثمنه المرتفع قد تكون الإعارة مع الالتزام هي أفضل صفقة يمكن أن يتوقعها أتلتيكو الشهر المقبل.

غفارديول.. ضحية ميسي

باستثناء الدرس المؤلم الذي تلقاه من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة كرواتيا مع الأرجنتين، أكد جوسكو جفارديول مكانته واحداً من أفضل لاعبي قلب الدفاع الشباب على الساحة العالمية.

لا يزال تشيلسي حريصاً بعد فشله في عرض بقيمة 77 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، بينما وضعته أندية مانشستر يونايتد وسيتي وتوتنهام وريال مدريد على رأس قائمة أهدافها الدفاعية.

بيلينجهام.. أولوية ليفربول

يعد اللاعب الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام أحد النجوم الذين تتصارع عليهم عدة أندية كبرى في القارة العجوز، ويضعه ليفربول على رأس أولوياته وقد بذل جهداً كبيراً لإقناعه وإقناع ناديه بروسيا دورتموند خلال الأشهر الأخيرة.

كما قدمت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ويونايتد وريال مدريد عروضاً أيضا.

جاكسون.. تطور لافت

تألق اللعب السينغالي نيكولاس جاكسون، في صفوف منتخب بلاده، ولفت الأنظار بتصاعد مستواه من مباراة إلى أخرى.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً معروف لمدرب أستون فيلا أوناي إيمري بعد أن أشرف عليه في فياريال.. وأعرب إيفرتون وبورنموث ونيوكاسل عن اهتمامهم بالتعاقد معه.

فرنانديز.. إشادة "الملك"

انضم النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز (21 عاما) إلى بنفيكا الصيف الماضي، بعد أن اختارت أندية مثل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون عدم التعاقد معه من ريفر بليت.. كان دوره محورياً مع منتخب بلاده وحظي بإشادة ميسي.

يصر ناديه بنفيكا على أنه يجب الوفاء بشرط الشراء البالغ 105 ملايين جنيه إسترليني في حالة رحيله في نافذة الانتقالات في يناير، وسط شائعات بأنه تم بالفعل الاتفاق على صفقة مع ليفربول.

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