ريال مدريد يحسم صفقة الموهبة البرازيلية إندريك حتى 2024

المصدر: البيان

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التوصل إلى اتفاق نهائي على ضم الموهبة البرازيلية، إندريك، لاعب نادي بالميراس خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024.

حتى ذلك الحين، سيواصل إندريك عمله مع بالميراس وسيسافر إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".

ونشر موقع ريال مدريد وفقا لروسيا اليوم نبذة عن الموهبة إندريك وأرقامه القياسية مع مقطع فيديو تحت عنوان "هكذا يلعب إندريك":

إندريك فيليب موريرا دي سوزا (برازيليا، من مواليد 21 يوليو 2006) هو أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم العالمية. في سن 16 عاما، فاز المهاجم بالدوري مع بالميراس واختير أفضل لاعب واعد في البطولة البرازيلية. بالإضافة إلى ذلك، حطم عدة أرقام قياسية في النادي لصغر عمره. هو أصغر لاعب في تاريخ بالميراس يلعب مع الفريق الأول (جاء ذلك وهو بعمر 16 سنة، شهرين و 15 يوما) وأصغر لاعب يسجل هدفا (16 سنة، 3 أشهر و أربعة أيام) وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بالألقاب في جميع فئات النادي.

قدم إندريك أداء مذهلا في 2022. إلى جانب الدوري البرازيلي (الذي سجل فيه، في عمر 16 عاما، 3 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة في 7 مباريات)، فاز أيضا بكأس ساو باولو جونيور، واختير أفضل لاعب، الدوري البرازيلي تحت 20 عاما وكأس البرازيل تحت 17 عاما، مسجلا أهدافا حاسمة في جميع المسابقات. نشأ إندريك في فئات الشباب في بالميراس منذ عام 2016 (كان عمره 10 سنوات)، هو دولي مع المنتخب البرازيلي تحت 17 عاما، وقد فاز أيضا ببطولة باوليستا تحت 11 عاما، تحت 13 عاما وتحت 15 عاما (مرتين) وتحت 20 سنة.

وتقدر قيمة صفقة انتقال إندريك إلى ريال مدريد مقابل مبلغ 72 مليون يورو، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

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