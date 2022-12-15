بعد الإقصاء من ربع نهائي المونديال.. سانتوس يرحل عن تدريب منتخب البرتغال

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن رحيل المدرب فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم.

وكان منتخب البرتغال قد تلقى هزيمة من المغرب بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العالم ليصعد أسود الأطلس لأول مرة إلى نصف النهاي قبل أن يتلقى هزيمة من فرنسا بهدفين دون رد.

وذكرت صحيفة Diário de Notícias البرتغالية، أن فرناندو سانتوس رحل رسميًا عن تدريب منتخب البرتغال.

وأضافت أن سانتوس توصل مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى اتفاق لإنهاء التعاقد بين الطرفين بعد وداع كأس العالم من دور ربع النهائي.

وتولى فرناندو سانتوس قيادة البرتغال في أكتوبر 2014 وكان عقده سينتهي في عام

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