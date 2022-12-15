دوري السوبر.. محكمة العدل تنصف «فيفا» و«يويفا» وتوجه صدمة لعمالقة أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دعمت محكمة العدل الأوروبية في حكم ابتدائي، موقف الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، بشأن اعتراضهما على إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدة إنهما لم يسيئا استخدام حق النقض على إقامة البطولة.

وعلى الرغم من أن المحكمة منحت القائمين على البطولة الحرية في إنشاءها بشرط الحصول على تفويض مسبق يتوافق مع قوانين الاتحادين، إلا أنها أكد أنه يحق لـ "فيفا" و"يويفا" معاقبة الأندية التي تريد الانفصال رغم استمرار مشاركتها في مسابقات الاتحادين.

وقالت المحكمة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن قواعد "فيفا" و "يويفا" التي تتطلب تفويضاً مسبقاً لإنشاء مسابقات جديدة، تتوافق مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وكانت شبكة "سبورتس كيدا" العالمية، أكدت في وقت سابق إن "يويفا" بإمكانه استبعاد الأندية الثلاثة وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المتمسكون بلعب السوبرليغ من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2023، بخلاف تغريمهم 15 مليون يورو وحجب 5% من البطولات التي حصلوا عليها تحت تنظيم الاتحاد الأوروبي بسبب هذه القضية.

وانضمت أندية ميلان وانتر ميلان ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام، إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في مشروع السوبرليغ الأوروبي، ولكن بعد ذلك انسحبت كل الأندية الإنجليزية بجانب قطبي ميلان، بسبب ضغط الجماهير وبعض الحكومات، وتبقي فقط برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس لقيادة هذا المشروع.

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