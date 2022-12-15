أوروبا أم السعودية؟ كريستيانو رونالدو يستقر على وجهته المقبلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف تقارير صحفية، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووجهته المقبلة في الميركاتو الشتوي، بعدما رحل مؤخراً عن صفوف مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير عالمية أشارت في وقت سابق إلى تقدم النصر السعودي بعرض لضم رونالدو في يناير المقبل، استغلالا لعدم ارتباطه بتعاقد مع أي فريق في الوقت الحالي.

وبحسب الصحفي الإيطالي المعروف "فابريزيو رومانو" المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن رونالدو يفضل الاستمرار في أوروبا.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن رونالدو لا يريد التسرع بخصوص وجهته المقبلة، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي لديه أكثر من فرصة، لذلك يرغب في التأني قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويعاني كريستيانو رونالدو على المستوى النفسي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض لأكثر من ضربة، بدأت بتكهن الصحافة العالمية برحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي وهي الأخبار التي أزعجته كثيراً حسب وصفه، ثم ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الشياطين الحُمر بقرار من إريك تين هاغ المدير الفني، ثم هجومه على الأخير وإدارة النادي إعلامياً الأمر الذي دفع إدارة النادي الإنجليزي للإعلان عن فسخ التعاقد بين الطرفين، قبل أن يتكرر سيناريو عدم مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022، وجلوسه على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، وهو اللقب الذي كان يُمني رونالدو نفسه به، قبل إنهاء مسيرته الكروية.

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