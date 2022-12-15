وظيفة شاغرة.. منتخب بلجيكا يبحث عن مدرب جديد بدوام كامل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بطريقة طريفة، بحثه عن مدرب جديد لقيادة منتخب بلجيكا، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل عن قيادة "الشياطين الحُمر"، عقب توديع كأس العالم 2022.

وكتب موقع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم: "يعلن الاتحاد البلجيكي عن وظيفة شاغرة، نبحث عن مدرب جديد بدوام كامل يعرف طريق الفوز".

وتابع: "مدرب المنتخب الوطني الجديد يجب أن يكون طموحاً ولديه الخبرة الدولية اللازمة وعلى أعلى مستوى، ولديه معرفة بتكتيك كرة القدم، وكذلك المهارات الشخصية الصحيحة التي تُمكنه من قيادة أفضل اللاعبين".

وأكمل: "عملية استقبال طلبات الوظيفة بدأت الآن، وسيتم غلق باب التقدم 10 يناير 2023، وبعد ذلك ستتم عملية الفرز لاختيار المدرب الجديد".

يذكر أن منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالمياً، والذي كان ضمن المرشحين للقب كأس العالم 2022، ودع مونديال 2022 من دور المجموعات، في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز