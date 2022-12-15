بعد إصابة نوير.. بايرن ميونخ يسعى لإعادة حارسه نوبل من موناكو الفرنسي

المصدر: وكالات

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دخل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في محادثات مع موناكو الفرنسي بشأن عودة حارسه السابق ألكساندر نوبل إلى الفريق بعد تعرض الحارس الأساسي مانويل نوير لإصابة أنهت الموسم بالنسبة له.

وتعرض نوير، قائد بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، لإصابة بكسر في الساق خلال ممارسته التزلج، ويحتاج النادي البافاري حاليا إلى تعزيز مركز حراسة المرمى.

وكان نوبل انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2020 ليصبح خليفة لنوير، لكنه انضم إلى موناكو في عقد لمدة عامين، على سبيل الإعارة، بعدما شارك على فترات متباعدة مع بايرن.

ونقلت قناة "سكاي تي في"، اليوم الأربعاء، عن ستيفان باكس، وكيل أعمال نوبل، قوله إن بايرن يسعى إلى إعادة موكله مجددا خلال فترة التوقف الشتوي.

وقال باكس: "نعم، يسعى بايرن إلى اعادة ألكساندر مجددا، وقد أخطروني برغبتهم، الأمر الآن عائد إلى الناديين للتوصل إلى اتفاق، بالنسبة لأليكساندر من المهم تفهم وجهة نظره".

ويوجد نوبل كحارس أساسي في موناكو وقد يوافق على خلافة نوير بدلا من سفين أولريش حال عودته إلى ميونخ، لكن لازال الموقف غامضا بشأن موافقته على العودة من جديد لمقاعد البدلاء حينما يعود نوير.

وسيكون على بايرن أيضا تعويض موناكو بحارس جديد في حال عودة نوبل، لأن عقد إعارته يمتد حتى نهاية الموسم.

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