«فيفا» يُخطر ريال مدريد بموعد ومكان كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد موعد ومكان نسخة كأس العالم للأندية، المؤجلة بسبب ضغط المباريات الدولية وازدحام جدول "فيفا".

وبحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن فيفا أخطر ريال مدريد بإقامة البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، رغم المنافسة من قطر والمغرب للحصول على حق التنظيم، حسب ما أشارت له الصحيفة.

ويشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، كل من ريال مدريد وفلامنغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والوداد المغربي، فيما لم يتم تحديد بطل آسيا حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تقديم موعده، لتسهيل إقامة بطولة كأس العالم للأندية في بداية فبراير.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء، إقامة مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، يومي 19 و20 فبراير 2023، وحدد 23 من الشهر ذاته موعداً للدور ربع النهائي، و26 فبراير موعداً لنصف النهائي، على أن تقام مباراة الذهاب بالدور النهائي 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، فيما تقام مباراة الإياب 6 مايو في مدينة سايتاما اليابانية، بملعب نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى الدور النهائي عن منطقة شرق آسيا.

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